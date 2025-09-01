Nottingham Forest va recruter Oleksandr Zinchenko et Dilane Bakwa

Lors de cette dernière journée de mercato, Nottingham Forest s’est montré très actif. Après avoir recruté Cuiabano et avoir scellé un accord pour mettre la main sur Dilane Bakwa, le club de Premier League a continué de travailler sur des accords lors du sprint final du marché des transferts. Pour le Strasbourgeois, un accord a été trouvé pour 35 millions d’euros, bonus compris.

La suite après cette publicité

Et d’après la presse anglaise, Oleksandr Zinchenko serait sur le point de rejoindre les Trees dans les prochaines heures. The Athletic explique ce lundi que l’Ukrainien a trouvé un accord avec Nottingham dans les ultimes minutes du mercato. Pisté par l’OM ces derniers jours, Zinchenko va donc rejoindre Nottingham Forest cet été.