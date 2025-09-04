Séville : ça coince pour Alexis Sánchez

Arrivé libre en toute fin de mercato après avoir résilié son contrat avec l’Udinese, Alexis Sánchez n’a toujours pas été officiellement enregistré par la Liga. Comme 16 autres recrues de dernière minute nécessitant un transfert international, l’attaquant chilien doit encore patienter, le temps que la Fédération italienne envoie l’autorisation nécessaire pour valider son inscription dans le championnat espagnol.

Le FC Séville se veut néanmoins rassurant : le Chilien s’est déjà vu attribuer le numéro 10 et son contrat respecte les limites salariales fixées par la Liga selon Estadio Deportivo. Les formalités administratives, liées notamment à la Sécurité sociale et à l’immigration, devraient être réglées dans les prochains jours, permettant enfin à Sánchez de rejoindre ses nouveaux coéquipiers sur le terrain. Affaire à suivre.