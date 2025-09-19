Menu Rechercher
Thierry Henry dévoile son favori pour le Ballon d’Or

Par Allan Brevi
1 min.
Thierry Henry, au bord du terrain. @Maxppp

Ancienne légende de l’Équipe de France, d’Arsenal et du FC Barcelone, Thierry Henry s’est mué en consultant sportif pour CBS et a livré son favori pour le Ballon d’Or, dont la cérémonie aura lieu ce lundi 22 septembre. Fidèle à ses convictions, l’ancien attaquant a clairement mis en avant Ousmane Dembélé comme seul et unique favori selon lui. Dans la tendance générale, Lamine Yamal et Achraf Hakimi peuvent aussi prétendre au sacre suprême. Mais, Henry a ainsi fait passer un message limpide : pour lui, le choix du Ballon d’Or ne fait aucun doute.

Qui va gagner le Ballon d'Or 2025 ?
- Fin dans 3j
Lors de la même émission, Jamie Carragher, ancienne légende de Liverpool, a proposé 6 joueurs qui, selon lui, se démarquent pour remporter le Ballon d’Or 2025 : Dembélé, Hakimi, Mbappé, Raphinha, Salah et Yamal. Pour rappel, Dembélé a remporté la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Supercoupe d’Europe, tout en inscrivant 33 buts et délivrant 13 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, sans oublier la Coupe du Monde des Clubs où le PSG s’est effondré en finale face à Chelsea (3-0).

