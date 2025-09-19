Thierry Henry dévoile son favori pour le Ballon d’Or

Ancienne légende de l’Équipe de France, d’Arsenal et du FC Barcelone, Thierry Henry s’est mué en consultant sportif pour CBS et a livré son favori pour le Ballon d’Or, dont la cérémonie aura lieu ce lundi 22 septembre. Fidèle à ses convictions, l’ancien attaquant a clairement mis en avant Ousmane Dembélé comme seul et unique favori selon lui. Dans la tendance générale, Lamine Yamal et Achraf Hakimi peuvent aussi prétendre au sacre suprême. Mais, Henry a ainsi fait passer un message limpide : pour lui, le choix du Ballon d’Or ne fait aucun doute.

La suite après cette publicité

Qui va gagner le Ballon d'Or 2025 ? Ousmane Dembelé (PSG) Lamine Yamal (Barça) Achraf Hakimi (PSG) Raphinha (Barça) Mohamed Salah (Liverpool) Kylian Mbappé (Real Madrid) Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Lors de la même émission, Jamie Carragher, ancienne légende de Liverpool, a proposé 6 joueurs qui, selon lui, se démarquent pour remporter le Ballon d’Or 2025 : Dembélé, Hakimi, Mbappé, Raphinha, Salah et Yamal. Pour rappel, Dembélé a remporté la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Supercoupe d’Europe, tout en inscrivant 33 buts et délivrant 13 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, sans oublier la Coupe du Monde des Clubs où le PSG s’est effondré en finale face à Chelsea (3-0).