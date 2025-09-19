Le PSG recrute Khalil Ayari

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a officialisé une nouvelle arrivée. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes ont annoncé la signature de Khalil Ayari (20 ans) via un communiqué de presse publié sur son compte X.

«Khalil Ayari s’engage avec le Paris Saint-Germain pour une saison dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, soit jusqu’en juin 2026. Le jeune attaquant arrive en provenance du Stade Tunisien et intégrera l’effectif Espoirs.»