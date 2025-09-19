L’OM la joue très prudent face au PSG

L’Olympique de Marseille est gâté cette semaine. Après avoir affronté le Real Madrid en Ligue des Champions, le club phocéen va conclure sa semaine avec la réception du Paris Saint-Germain. Un Clasico pour lequel les hommes de Roberto De Zerbi ne voudront pas se rater après la défaite 3-0 de la saison passée au Vélodrome, sous peine de se retrouver potentiellement à neuf points du rival parisien au classement. Pour se motiver, les Phocéens vont-ils se servir du match de mardi face au Real Madrid ? Au Bernabéu, les Olympiens sont tombés avec les honneurs (1-2) face à la bande de Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Mais pour Roberto De Zerbi, il faut arrêter de parler de défaite encourageante. « Je ne sais pas si c’est encourageant ou pas, ça reste une défaite. Donc on ne peut pas être content de ça. On peut jouer beaucoup mieux, faire mieux. Un peu plus de courage dans la gestion du ballon, un peu plus de clarté, chercher un peu la profondeur. On ne peut pas être heureux, on reste l’OM. On sera heureux quand on gagnera le match. » S’il ne veut pas faire de ce match une référence pour préparer Paris, RDZ peut quand même compter sur un effectif plus étoffé que la saison passée.

La suite après cette publicité

«Je pense que l’on a devant nous le meilleur PSG de l’histoire»

«Je ne me cache pas. Cette année, j’ai une équipe forte. Aguerd, Pavard, Kondogbia, Aubameyang, Gouiri sont des joueurs forts. Il y a des joueurs d’expérience aussi. Après, il y a un parcours à faire en tant qu’équipe. On doit progresser dans le jeu et dans la mentalité. C’est un parcours, j’espère qu’on y arrivera le plus tôt possible. L’équipe doit parler une langue universelle, qui vient de la tête, avec le même esprit de jeu et la même mentalité.» S’il reconnait posséder une équipe mieux armée, De Zerbi a donc évité de faire de grandes annonces sur ses intentions face au Paris Saint-Germain, sans doute échaudé par la série de cinq revers consécutifs face aux champions d’Europe en titre. Une retenue également présente chez Géronimo Rulli, également présent cet après-midi en conférence de presse.

Si l’Argentin veut battre Paris, il n’a pas hésité à s’incliner devant la force de la bande de Luis Enrique, même si plusieurs absents seront à déplorer côté parisien (Dembélé, Doué, Neves). «C’est différent de l’an dernier, sans aucun doute. Ce n’est pas mon premier Classique. Une fois que tu as joué contre eux au Vélodrome ou dans leur stade, on se rend compte de l’importance. C’est un match spécial entre les deux meilleures équipes de France. Ce sera un très beau match, je pense. On le prépare avec beaucoup d’enthousiasme, car on sait ce que cela veut dire pour notre public. On sera beaucoup mieux préparés que la saison dernière. Je pense que l’on a devant nous le meilleur PSG de l’histoire. Ils ont quasiment tout gagné la saison dernière. On aspire à les battre et à atteindre ce niveau, quand on voit qu’ils continuent à avancer et qu’ils restent les meilleurs même avec des joueurs blessés. L’ambition de notre club est d’aller chercher un peu plus, de lutter pour le titre. On sait qu’il y a un écart entre eux et nous. Moi j’aimerais lutter avec eux jusqu’au bout». Réponse dimanche soir.

La suite après cette publicité

Suivez le Classico sur DAZN avec l’offre Ligue 1+