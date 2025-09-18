Menu Rechercher
Real Madrid : Dean Huijsen est furieux

Real Sociedad 1-2 Real Madrid

Expulsé à la 32e minute face à la Real Sociedad, Dean Huijsen avait vu le Real Madrid faire appel. Le comité d’arbitrage espagnol a alors reconnu que le carton rouge était sévère, mais la fédération espagnole a confirmé la sanction. Huijsen sera donc suspendu contre l’Espanyol, mais ce dernier n’a pas apprécié.

😡 Huijsen ha reaccionado a la confirmación de su sanción. Parece que no le ha sentado muy bien.
« L’erreur est reconnue, mais je reste sanctionné. Bonne image pour le football espagnol », a posté le défenseur merengue dans une story publiée sur son compte Instagram.

Liga
Real Madrid
Dean Huijsen

