Ligue 1

OM : les confidences de Gerónimo Rulli sur la bagarre Rabiot/Rowe

Gerónimo Rulli sous le maillot de l'OM @Maxppp

Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant de défier le PSG dimanche en clôture de la 5e journée de Ligue 1, Gerónimo Rulli est revenu sur le début de saison des Marseillais, et notamment cette défaite amère à Madrid. Le dernier rempart argentin a également été questionné sur la bagarre Rabiot/Rowe et le départ de ses deux coéquipiers…

«Quand on perd deux partenaires, je ne suis pas content. C’est dans le passé maintenant. Ce sont deux très belles personnes, ils ont trouvé un nouveau club. On continue à avancer. Ca a été dur, douloureux pour nous mais c’est derrière nous, on doit regarder devant», a ainsi assuré le gardien de 30 ans avant de conclure : «je n’ai jamais pensé à partir. C’était un mensonge, je ne sais pas qui a dit ça».

