OM : Gerónimo Rulli raconte sa masterclass à Madrid

Pour son retour en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a vécu une première soirée assez frustrante. Opposé au Real Madrid au Santiago Bernabeu, le club phocéen a longtemps fait douter les troupes de Xabi Alonso mais a finalement rendu les armes sur un doublé de Kylian Mbappé sur penalty. Présent dans les cages marseillaises, Gerónimo Rulli a lui particulièrement brillé. Un match fantastique sur lequel l’intéressé est revenu, ce vendredi, en conférence de presse.

«Personnellement, je suis content du match que j’ai réalisé. Mais je suis déçu de la façon dont ça s’est terminé, on aurait pu vivre une belle soirée, si on avait pris un point lors de ce match. Mais ça n’a pas été possible, pour les motifs que vous avez vus. On doit continuer à aller de l’avant. La sensation, c’est d’avoir réalisé un grand match. C’était une nouvelle expérience pour tout le monde, le premier match de Ligue des champions pour beaucoup. C’était un apprentissage complet. Je suis très enthousiaste de ce qui arrive. Mon objectif personnel est de donner une meilleure version de ce que vous avez vu la saison dernière. Je travaille tous les jours pour essayer d’aider mon équipe à arriver à nos objectifs collectifs. Je veux améliorer ce que j’ai fait la saison dernière, essayer d’arracher un titre ce qui serait grandiose pour nous».

