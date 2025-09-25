Que vaut vraiment Elyaz Zidane, appelé avec les Bleuets pour la Coupe du Monde U20 ?

À 19 ans, Elyaz Zidane va faire face au plus grand défi de sa jeune carrière. Formé au Real Madrid comme ses trois grands frères, le petit dernier avait quitté la capitale espagnole l’été dernier, faute de perspectives chez les Merengues. C’est aujourd’hui avec l’équipe réserve du Real Betis qu’il évolue, même si une courte parenthèse va mettre sa saison de club en suspens. La semaine dernière, Elyaz Zidane a effectivement été appelé par Bernard Diomède pour participer à la Coupe du Monde U20 avec les Bleuets, qui aura lieu au Chili du 27 septembre au 19 octobre.

International français depuis les U17, Elyaz n’a jamais vraiment quitté les radars de la DTN. En 2022, il avait remporté l’Euro dans cette même catégorie avec la génération Mathys Tel, Warren Zaïre-Emery ou encore Désiré Doué, sans toutefois jouer un rôle central dans la conquête du titre (Belocian était le titulaire à gauche, Bitshiabu et Mawissa dans l’axe). Capable d’évoluer indifféremment dans le couloir gauche, que dans l’axe, ce défenseur d’1m94 cumule au total 37 sélections dans les équipes de jeunes de l’équipe de France (12 en U17, 4 en U18, 12 en U19, 9 en U20). Il s’était d’ailleurs mis en valeur au mois de juin lorsqu’il avait inscrit un but décisif face à l’Arabie saoudite au Tournoi Maurice Revello avec les Bleuets.

Encore trop vert pour prétendre à une place dans le groupe professionnel ?

La saison passée, Zidane avait disputé douze rencontres de championnat avec l’équipe réserve du Real Betis, dont cinq comme titulaire. Pas plus tard que la semaine dernière, le quotidien madrilène AS s’enflammait et en parlait même comme «l’un des joueurs les plus prometteurs de la deuxième équipe du Real Betis». Sa régularité chez les Bleuets depuis les U17 n’est pas le fruit du hasard, mais en Andalousie, on préfère quand même être prudent. Alvaro Palomo, journaliste pour le quotidien régional Estadio Deportivo, ne promet pas un avenir immédiat à Zidane dans le groupe pro des Verdiblancos.

«La réalité, c’est que Zidane n’a pas encore été protagoniste avec le Betis Deportivo (la réserve du Real Betis, qui évolue en troisième division espagnole). Actuellement, il n’est pas vraiment une option pour l’équipe de Pellegrini : premièrement, parce que la défense est très bien couverte, et ensuite, parce qu’il ne serait pas le choix numéro un s’il fallait prendre un joueur de l’équipe réserve, juge ce suiveur du Real Betis. Il est arrivé au club parce qu’ils avaient confiance en ses qualités athlétiques, mais le retour de Félix Garreta (qui avait failli perdre la vie après un traumatisme crânien subi à cause d’un accident domestique en mai 2024) n’a pas joué en sa faveur.» Depuis le début de saison, Zidane a joué deux matchs entiers, et n’a pas pris part aux deux autres. Mais sa polyvalence pourrait tout de même lui ouvrir des portes.

«C’est un latéral reconverti défenseur central, qui ne s’est pas encore pleinement adapté à ce poste. Mais il a progressé dans de nombreux aspects, et notamment dans sa capacité à encaisser l’impact dans le duel. C’est aussi un bon relanceur, et il est imposant dans les airs», ajoute Palomo. Des qualités que Zidane pourra mettre au service du collectif encadré par Diomède, alors qu’il figure comme l’un des éléments les plus expérimentés de ce groupe composé de joueurs nés en 2005, 2006 voire même 2007 pour certains à l’image des Marseillais Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi, mais aussi des Parisiens Noham Kamara et Quentin Ndjantou, vus en Youth League (né en 2008, le Stéphanois Djylian N’Guessan est le plus jeune du groupe). On pourrait le voir à l’oeuvre dès lundi prochain face à l’Afrique du Sud. Les Bleuets défieront ensuite les États-Unis, puis la Nouvelle-Calédonie.