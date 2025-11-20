OM : Geoffrey Kondogbia fait une annonce pour sa carrière de rappeur

Absent des terrains depuis le 16 septembre dernier, on devrait revoir Geoffrey Kondogbia demain à l’occasion du déplacement de l’OM sur la pelouse de Nice (20h45). Le milieu de terrain n’a plus joué depuis la rencontre des Phocéens sur le terrain du Real Madrid, où il avait d’ailleurs été particulièrement entreprenant. Touché au mollet, il a pu profiter de son temps pour divulguer ses talents de rappeur à travers son premier morceau intitulé Pots de vin.

«Je n’ai pas encore de studio à la maison, sourit le joueur en conférence de presse. C’est juste un passe-temps, un exutoire, comme voyager ou avoir un plat préféré… Quand j’en ai la possibilité, je prends du plaisir à le faire et de manière naturelle, sans avoir d’arrière-pensée. Je le fais quand j’en ai envie et quand je peux. Rien de plus ni moins», explique-t-il, avant d’envoyer en exclusivité qu’«il n’y aura pas d’album».