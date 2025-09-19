Menu Rechercher
OL : Alexandre Lacazette encense Mikautadze après son sacrifice

Georges Mikautadze

En fin de mercato, l’OL a sacrifié Georges Mikautadze, qui a été vendu à Villarreal pour renflouer les caisses du club. Bien que très attaché aux Gones, le Géorgien a accepté de s’en aller pour les aider. Un geste salué par Alexandre Lacazette, qui a été son coéquipier la saison dernière.

Interrogé par L’Equipe, le Général a confié : « c’est très fort ce qu’il a fait. Accepter de partir pour sauver le club… J’espère qu’il fera de belles choses à Villarreal et qu’il pourra revenir à Lyon dans le futur.» En revanche, l’attaquant français a été plus bref quand il a été questionné sur John Textor. « J’ai mon avis et je préfère le garder pour moi.»

