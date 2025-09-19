La réponse de Chancel Mbemba après sa plainte contre l’OM

Cet été, Chancel Mbemba a quitté l’OM après un an sans jouer avec le club phocéen. Les conséquences de cette séparation devraient se mesurer dans les prochains mois, étant donné que le défenseur congolais a décidé de porter plainte contre son ancien employeur, principalement pour des faits de «harcèlement moral».

La suite après cette publicité

Ce vendredi, le nouveau défenseur lillois était en conférence de presse et il a été invité à s’exprimer sur le sujet. Sans surprise, il n’a pas été très bavard : «ce n’est pas le sujet. Désolé, il faut chercher mon avocat, moi je suis concentré sur le foot, mais j’ai souffert, j’ai beaucoup souffert », s’est-il contenté.