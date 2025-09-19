Menu Rechercher
La réponse de Chancel Mbemba après sa plainte contre l’OM

Chancel Mbemba

Cet été, Chancel Mbemba a quitté l’OM après un an sans jouer avec le club phocéen. Les conséquences de cette séparation devraient se mesurer dans les prochains mois, étant donné que le défenseur congolais a décidé de porter plainte contre son ancien employeur, principalement pour des faits de «harcèlement moral».

Ce vendredi, le nouveau défenseur lillois était en conférence de presse et il a été invité à s’exprimer sur le sujet. Sans surprise, il n’a pas été très bavard : «ce n’est pas le sujet. Désolé, il faut chercher mon avocat, moi je suis concentré sur le foot, mais j’ai souffert, j’ai beaucoup souffert », s’est-il contenté.

