LdC (F) : l’OL Lyonnes, le PSG et le PFC connaissent leurs adversaires

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions féminine a eu lieu ce vendredi, marquant le début officiel de la nouvelle saison européenne pour les clubs français. Trois équipes représenteront la France : l’OL Lyonnes, demi-finaliste la saison dernière, le Paris Saint-Germain et le Paris FC, qui s’est qualifié de justesse via les barrages. Cette édition adopte un nouveau format avec 18 équipes et une phase de groupes où chaque club disputera six rencontres face à des adversaires différents. Le classement à l’issue de cette phase déterminera la suite de la compétition : les quatre premières équipes accéderont directement aux quarts de finale, les équipes classées de la 5e à la 12e place s’affronteront en barrages et les six dernières seront éliminées.

Pour l’OL Lyonnes, les adversaires de cette phase de groupes seront Wolfsbourg, Arsenal, Sankt Polten, Juventus, Atlético de Madrid et Manchester United. Le PSG affrontera Bayern Munich, Wolfsbourg, Real Madrid, Benfica, OH Leuven et Manchester United, tandis que le Paris FC se mesurera à Barcelone, Chelsea, Benfica, Real Madrid, Valenrenga et OH Leuven. Ces tirages définissent déjà le programme européen des clubs français et fixent des rendez-vous importants pour la qualification vers les quarts de finale de la compétition.