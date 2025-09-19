Chelsea : Enzo Maresca sans pitié pour Disasi et Sterling

Axel Disasi et Raheem Sterling ne sont plus les bienvenus à Chelsea. Poussés vers la sortie, le défenseur français et l’attaquant anglais n’ont finalement pas trouvé preneur. Installés dans le loft des Blues, ils peuvent compter sur le soutien de l’association des joueurs de Premier League. Malgré tout, le coach des Blues, Enzo Maresca, a défendu la position du club londonien de les maintenir à l’écart du reste du groupe.

« Ce n’est pas seulement Chelsea, c’est tous les clubs du monde. Lorsque, pour une raison quelconque, le joueur et le club ne trouvent pas de solution, vous donnez au joueur les moyens de s’entraîner, mais si vous ne faites pas partie de l’équipe, vous ne faites pas partie de l’équipe. J’ai été dans la situation de Raheem et Axel en tant que joueur et je sais pertinemment que ce n’est pas agréable. Pour différentes raisons, la situation est ce qu’elle est. Le club leur donne la possibilité de travailler correctement, et c’est tout ce que je peux dire », a-t-il déclaré en conférence de presse.