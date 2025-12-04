Menu Rechercher
OM : Roberto De Zerbi lâche du lourd sur son avenir

Par Dahbia Hattabi
Roberto De Zerbi

Quand sonne l’heure du mercato ou qu’un banc prestigieux se libère, le nom de Roberto De Zerbi est régulièrement mentionné. Récemment, il a été question de l’Inter Milan. Mais le coach de l’OM a été clair lors d’un entretien accordé à Sport Italia. «Aucun contact cet été. Aucun. J’aimerais retourner en Italie un jour. Milan a été ma mère adoptive, je suis très attaché à mon ancien club, à Galliani, à Braida et à tous ceux qui m’ont aidé. Mais ma carrière a continué sans eux.»

Une carrière qui l’a donc menée dans la cité phocéenne. Là-bas, RDZ est heureux et ne compte pas aller voir ailleurs pour le moment. «Moi en Arabie saoudite ? Il y a du temps pour tout. Je ne critique pas ceux qui le font, derrière les décisions il y a des raisons. J’espère rester de nombreuses années à Marseille, le football y est en plein essor. Je suis toujours le championnat italien, peut-être à l’avenir… Nous espérons aller à la Coupe du Monde, je serais heureux pour Gattuso et Buffon», a-t-il expliqué. Une bonne nouvelle pour les pensionnaires de l’Orange Vélodrome.

