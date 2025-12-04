Menu Rechercher
Ligue 1

PSG : Désiré Doué de retour à l’entraînement

Jour d’ouverture pour le PSG, qui accueille les médias à l’entraînement et qui mettra quelques joueurs à disposition. C’est aussi l’occasion d’observer l’état physique du groupe, et cela tombe bien, un revenant est en avance sur les temps de passage annoncés. En effet, Désiré Doué, évacué sur civière à Lorient le 29 octobre dernier, est de retour à l’entraînement collectif.

Ce n’est pas le cas de Nuno Mendes, toujours absent depuis sa sortie à la mi-temps du match face à Tottenham le 26 novembre. Lucas Chevalier reste lui aussi au chaud, sa cheville n’ayant toujours pas récupéré du tacle rugueux de Lamine Camara contre l’AS Monaco. Achraf Hakimi est également toujours logiquement absent, alors que Beraldo est préservé. Le PSG affronte Rennes ce samedi pour la 15e journée de Ligue 1.

Le communiqué médical du PSG :

•⁠ ⁠Désiré Doué est en phase de reprise.

•⁠ ⁠Nuno Mendes continue sa rééducation.

•⁠ ⁠Achraf Hakimi poursuit son travail de rééducation individuel.

•⁠ ⁠⁠Victime d’un traumatisme à la cheville lors du match contre Monaco samedi dernier, Lucas Chevalier reste en soins.

•⁠ ⁠⁠Lucas Beraldo effectue un travail en salle suite à une surcharge au mollet gauche.

