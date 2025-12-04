CAN : l’OM va pouvoir garder Nayef Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang plus longtemps

Mardi sur RMC, Medhi Benatia exprimait son souhait de pouvoir conserver ses internationaux africains jusqu’au 15 décembre, avant leur départ pour la CAN qui démarrera six jours plus tard (21 décembre - 18 janvier). «Tous les clubs sont en train de travailler dans le même sens pour essayer de garder un maximum les internationaux qui sont amenés à être appelés pour la CAN. J’ai envie de croire qu’il va y avoir du bon sens et qu’on va pouvoir les garder jusqu’au 15», expliquait le directeur sportif marseillais.

La suite après cette publicité

Ce matin, La Provence nous informe que Marseille pourra finalement bien conserver Nayef Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang jusqu’à cette date, la FIFA ayant fini par plier devant le lobby des clubs, dont l’OM. Par conséquent, le Marocain et le Gabonais pourront participer aux rencontres face à l’Union Saint-Gilloise, le 9 décembre, et contre Monaco, le 14. Une moins bonne nouvelle pour leurs sélections respectives, qui devront patienter avant de les voir débarquer.