Menu Rechercher
Commenter 15
Ligue 1

CAN : l’OM va pouvoir garder Nayef Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang plus longtemps

Par Jordan Pardon
1 min.
Nayef Aguerd @Maxppp

Mardi sur RMC, Medhi Benatia exprimait son souhait de pouvoir conserver ses internationaux africains jusqu’au 15 décembre, avant leur départ pour la CAN qui démarrera six jours plus tard (21 décembre - 18 janvier). «Tous les clubs sont en train de travailler dans le même sens pour essayer de garder un maximum les internationaux qui sont amenés à être appelés pour la CAN. J’ai envie de croire qu’il va y avoir du bon sens et qu’on va pouvoir les garder jusqu’au 15», expliquait le directeur sportif marseillais.

La suite après cette publicité

Ce matin, La Provence nous informe que Marseille pourra finalement bien conserver Nayef Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang jusqu’à cette date, la FIFA ayant fini par plier devant le lobby des clubs, dont l’OM. Par conséquent, le Marocain et le Gabonais pourront participer aux rencontres face à l’Union Saint-Gilloise, le 9 décembre, et contre Monaco, le 14. Une moins bonne nouvelle pour leurs sélections respectives, qui devront patienter avant de les voir débarquer.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Pierre-Emerick Aubameyang
Nayef Aguerd

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Pierre-Emerick Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang
Nayef Aguerd Nayef Aguerd
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier