Real Madrid : 2 mois d’absence pour Trent Alexander-Arnold

Par Dahbia Hattabi
Trent Alexander-Arnold @Maxppp

Ce jeudi, le Real Madrid a publié un communiqué de presse médical afin de faire un point sur l’état de santé de Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit de 27 ans, arrivé en provenance de Liverpool, est de nouveau sur le flanc.

«Suite aux examens passés aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Trent Alexander-Arnold, une lésion musculaire au fémoral de la cuisse gauche a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près.» La Cadena COPE et AS parlent de 2 mois d’absence. Un énorme coup dur.

Pub. le - MAJ le
