OM : les deux annonces de Roberto De Zerbi pour le mercato hivernal

L’année ou jamais pour l’OM ? Bien positionnée à la troisième place du classement de Ligue 1, à deux points du leader lensois et à un point du Paris Saint-Germain, l’écurie phocéenne peut voir les choses en grand. Que ce soit sur la scène nationale, avec un PSG moins dominateur que les années précédentes pour l’instant, mais aussi en Europe, où les Marseillais peuvent clairement espérer une place de barragiste en Ligue des Champions, avec le top 8 qui semble désormais un peu plus compliqué à atteindre.

Quoi qu’il en soit, des renforts hivernaux risquent aussi d’être nécessaires pour atteindre les objectifs du club, parmi lesquels on retrouve « montrer un joli visage en Ligue des Champions » comme l’expliquait récemment Medhi Benatia sur RMC Sport. L’OM s’est d’ailleurs récemment offert un nouveau chef scout, Riccardo Polacco, jeune italien de 29 ans seulement avec une belle petite expérience dans les clubs de son pays, dont on devrait donc déjà voir la patte lors du mois de janvier.

Porte ouverte pour des arrivées, fermée pour Hojbjerg

Dans un entretien accordé à Sportitalia, Roberto De Zerbi a d’ailleurs ouvert la porte à des arrivées lors de ce marché hivernal, mettant en avant le fait qu’il sera privé de plusieurs joueurs de son effectif actuel. « Nous avons quelques blessures, on va perdre deux joueurs pour la Coupe d’Afrique des Nations. On verra », a ainsi expliqué le tacticien italien, conscient que son effectif risque d’être un peu limité quantitativement pour démarrer l’année 2026. L’OM doit effectivement actuellement composer sans Amine Gouiri, Facundo Medina, Hamed Traoré et Amir Murillo, alors que Nayef Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang représenteront leur pays au Maroc.

Pour l’instant, aucune piste n’a vraiment été évoquée, publiquement du moins. Il a également été interrogé sur Pierre-Emile Hojbjerg, convoité par la Juventus notamment, et a écarté l’idée d’un départ du milieu franco-danois. « C’est un de mes joueurs les plus fidèles. Vice-capitaine, c’est le joueur avec le plus de personnalité et de charisme. Je ne pense pas qu’il bouge », a indiqué l’Italien. Voilà qui devrait rassurer les fans phocéens !