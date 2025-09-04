Real Madrid : le plan diabolique de Rodrygo

Se queda. Cet été, Rodrygo (24 ans) a vécu un mercato très agité. Après l’arrivée de Xabi Alonso, le Brésilien a vu la porte s’ouvrir, lui qui n’entrait pas dans les plans du nouvel homme fort de la Casa Blanca. En effet, le technicien espagnol lui a indiqué qu’il ne serait pas un choix prioritaire cette saison. Une décision validée par la direction madrilène, qui espérait récupérer 100 M€ pour son joueur. Longtemps, on a cru qu’un départ pourrait intervenir. De gros poissons se sont penchés sur le cas de l’attaquant auriverde.

Le PSG, le Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, Tottenham ou encore Arsenal ont été cités comme des points de chute potentiels. De nombreux clubs de Premier League, la destination privilégiée du joueur en cas de départ, étaient là. Mais finalement, aucune offre n’est arrivée comme l’explique AS ce jeudi. De toute façon, le joueur souhaitait continuer au sein de la Casa Blanca, où il a entamé sa septième saison. Une saison où il aura pour défi de convaincre Xabi Alonso et de se faire une place dans le onze.

Rodrygo veut la place de Vinicius Jr

Un challenge de taille, mais accepté par le Brésilien. AS explique qu’il est conscient des difficultés, mais qu’il compte se battre, lui qui a déjà dû le faire à son arrivée dans la capitale espagnole. D’ailleurs, le quotidien espagnol précise que Rodrygo a une idée bien précise de ce qu’il veut faire. Après avoir discuté avec Xabi Alonso, il lui a fait comprendre qu’il veut être une option au poste d’ailier gauche. Un poste dont le titulaire actuel est son compatriote et ami Vinicius Junior.

Une idée qui ne déplaît pas à Xabi Alonso qui est pour la promotion d’une compétition interne dans l’équipe afin de créer de l’émulation. Sur le banc face à Osasuna, Rodrygo a été titularisé à gauche face à Oviedo lors de la 2e journée. Vini Jr, lui, était sur le banc. Ce dernier a retrouvé le onze contre Majorque. Son compatriote, lui, est entré en jeu 18 minutes en deuxième période. Selon AS, cette alternance pourrait perdurer. Si Vinicius Jr est le titulaire, Rodrygo, qui n’a pas peur de la concurrence, est prêt à jouer des coudes pour se faire une place. C’est celle de Vini Jr qu’il convoite…