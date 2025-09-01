PSG : Randal Kolo Muani prêté à Tottenham

L’été a long pour Randal Kolo Muani. Indésirable au Paris Saint-Germain, l’attaquant de 26 ans attendait inlassablement son transfert du côté de la Juventus où il a été prêté l’an dernier. Le natif de Bondy qui est toujours sous contrat avec le club francilien jusqu’en juin 2028 sortait d’une expérience intéressante en Italie.

La suite après cette publicité

Du côté de Turin, il avait brillé de mille feux avec la Juventus où il a inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives en 22 rencontres. Les Turinois ont essayé de le conserver, mais n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente avec le Paris Saint-Germain. Le joueur a donc animé ce dernier jour de mercato.

La suite après cette publicité

Randal Kolo Muani file à l’anglaise

Dans le viseur d’Aston Villa, du Bayern Munich, de Newcastle et de Tottenham, c’est finalement avec les Spurs qu’il vient de signer. Randal Kolo Muani arrive ainsi du côté du Tottenham Stadium dans le cadre d’un prêt sec sans option ni obligation d’achat. Une bonne nouvelle pour l’attaquant français qui vise la Coupe du monde 2026 avec les Bleus et va ainsi pouvoir avoir du temps de jeu.

«Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Randal Kolo Muani pour un prêt d’une saison en provenance du Paris Saint-Germain, sous réserve de l’obtention du certificat international et du permis de travail. Le joueur international français de 26 ans portera le maillot numéro 39», peut-on lire dans le communiqué du club londonien.