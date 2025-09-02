L’OM renforce sa défense avec Nayef Aguerd

Retour en Ligue 1 pour Nayef Aguerd. Le défenseur central marocain de 29 ans vient de rejoindre l’Olympique de Marseille contre un chèque de 23 millions d’euros en provenance de West Ham. Révélé à Dijon entre 2018 et 2020 puis devenant une référence du championnat avec le Stade Rennais entre 2020 et 2022, le natif de Kéintra avait alors rejoint la Premier League et les Hammers.

Du côté de Londres, la situation s’est compliquée pour Nayef Aguerd. Le demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 aura connu une première saison intéressante où il aura notamment remporté la Ligue Europa Conférence 2023 avant de petit à petit perdre sa place. Lors du dernier exercice, il avait été prêté du côté de la Real Sociedad.

Nayef Aguerd de retour en Ligue 1

Voulant se relancer avec notamment la Coupe du monde 2026 en ligne de mire d’ici une dizaine de mois, Nayef Aguerd a donc décidé de revenir en Ligue 1 du côté de l’Olympique de Marseille. Il vient renforcer un secteur où figurent Leonardo Balerdi, Facundo Medina et CJ Egan-Riley.

«L’Olympique de Marseille a le plaisir d’annoncer l’arrivée, en provenance de West Ham, du défenseur central international marocain, Nayef Aguerd. Aujourd’hui, Nayef Aguerd incarne une autre facette du football moderne : celle d’un homme de devoir, discret mais essentiel, forgé entre deux rives, entre courage et humilité. Une somme de qualités qui lui permettra de relever les défis de l’équipe de Roberto De Zerbi», peut-on lire dans le communiqué des Phocéens.