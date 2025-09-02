Les révélations de Carvajal sur le faux bond de Dani Ceballos à l’OM

C’est l’une des histoires croquignolesques de ce mercato estival. Dans la foulée de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l’Olympique de Marseille avait pris la décision de mettre les deux joueurs sur le marché des transferts, et se voyait de fait dans l’obligation de recruter un milieu de terrain supplémentaire. Si possible avec un niveau se rapprochant de celui de l’international français.

L’OM a tenté le coup Ceballos

Comme souvent, le tandem Medhi Benatia-Pablo Longoria a visé haut, en ciblant Dani Ceballos, le milieu international espagnol du Real Madrid. En se disant que son maigre temps de jeu au Real Madrid, où il joue les seconds couteaux, pouvait l’inciter à choisir le challenge marseillais. Et les dirigeants l’ont d’abord convaincu, obtenant par ailleurs un accord avec le Real Madrid.

Mais patatras, tout s’est écroulé quelques heures plus tard, le joueur revenant sur sa parole et décidant de rester au Real Madrid. Tout était pourtant bouclé. La presse espagnole a évoqué un revirement du joueur qui aurait alors agacé l’OM au point de tout annuler. Ce mardi, c’est Dani Carvajal qui apporte des précisions supplémentaires à ce drôle d’épisode.

Xabi Alonso a tout changé

Interrogé par la Cadena Cope, le latéral droit espagnol, qui est très proche de Dani Ceballos, a accepté de donner sa version des faits. « J’ai énormément confiance en Dani Ceballos, c’est plus une question pour lui, mais il semblait qu’il allait aller à Marseille. Ils parlaient et à la fin l’affaire est tombée à l’eau parce que l’entraîneur (Xabi Alonso) lui a parlé et lui a dit de rester, qu’il allait compter sur lui, que la saison est très longue, qu’il y a beaucoup de matchs… »

Une révélation de taille alors qu’il se disait alors que le Real Madrid ne chercherait pas à le retenir outre-mesure. Et pour Dani Carvajal, il s’agit de la bonne décision. « Dani nous apporte quelque chose de différent au milieu de terrain, c’est un joueur qui aime avoir le ballon, qui vous fait réfléchir, qui vous donne le ballon et ne le perd pas, il nous donne une alternative différente au milieu de terrain et l’entraîneur sait qu’il est unique en cela. » L’OM le découvrira peut-être le 16 septembre prochain, au Bernabéu pour son premier match de Ligue des Champions…