Real Madrid : Alvaro Carreras choque tout le monde

Lorsque le Real Madrid annonçait l’arrivée de Trent Alexander-Arnold, les fans merengues étaient logiquement emballés d’accueillir un joueur qui a fait ses preuves au plus haut niveau, surtout pour 0€. Quant à Dean Huijsen, il avait logiquement moins d’expérience que son homologue de Liverpool, mais il était déjà titulaire en Premier League et international espagnol, ce qui lui donnait d’office une certaine légitimité. En revanche, Alvaro Carreras, bien qu’Espagnol et passé par le centre de formation madrilène plus tôt dans sa carrière, suscitait beaucoup plus d’interrogations…

Surtout que le désormais ancien joueur de Benfica avait tout de même coûté 50 millions d’euros. Un peu méfiants, les fans madrilènes attendaient donc de le voir à l’œuvre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les doutes se sont vite dissipés. Titulaire lors des trois premières rencontres de Liga de sa nouvelle équipe, il a montré de très belles choses, à l’instar de son sauvetage sur sa ligne pour éviter le but du 2-2 face à Majorque dimanche soir.

Un apport offensif déjà conséquent

Au delà de cet highlight, le latéral gauche espagnol est particulièrement précieux dans son apport offensif. Comme un poisson dans l’eau dans le système de Xabi Alonso, il remplit presque un rôle de milieu excentré tant il participe au jeu et se projette. C’est par exemple le joueur qui a touché le plus de ballons face à Majorque (80 au total). « Le débat sur les prix de Carreras ne m’était pas parvenu. Je l’avais déjà suivi et j’étais très content qu’il nous rejoigne. L’adaptation de quelqu’un qui connaît déjà la maison, vous vous attendiez à ce qu’elle soit bonne, mais elle a été encore meilleure. Il fait presque tout bien, il est concentré tout le match… Il a été un très bon ajout pour maintenant et pour l’avenir », confiait Xabi Alonso après le match.

« Carreras est un latéral à la hauteur de l’exigence du Real Madrid », titre Marca, aussi impressionné par les capacités physiques du joueur, capable de multiplier les aller-retour sur son flanc pendant tout un match. « Chaque match, il s’améliore. Depuis son poste d’arrière gauche, son influence augmente de plus en plus, en particulier dans le domaine offensif plutôt que dans le domaine défensif. Il sait lire le moment du match et il ne fait pas d’erreurs », y va de son côté AS. Les Merengues sont séduits, mais on le sait, c’est dans les gros matchs qu’il sera jugé…