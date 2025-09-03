La FIFA rejette le transfert d’Aymeric Laporte vers Bilbao

Terrible coup dur pour l’Athletic Club et pour Aymeric Laporte. Alors que ce dernier rêvait de revenir du côté de Bilbao et d’un club où il a débuté en professionnel et y a évolué entre 2012 et 2018 à ce niveau (222 matches disputés, 10 buts inscrits), le défenseur central ne retournera pas tout de suite dans le Pays basque. En effet, son transfert n’a pas pu être validé à temps avec des documents envoyés en retard.

C’est en tout cas ce qu’a expliqué le club basque dans un communiqué : «l’Athletic Club souhaite informer ses membres et tous ses supporters que la FIFA a rejeté la demande de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) d’obtenir un certificat de transfert international (CTI) auprès de la Fédération saoudienne de football afin de transférer le joueur Aymeric Laporte. Les faits sont les suivants : 1. Le 1er septembre, et pendant la période d’inscription des joueurs autorisée par la loi, le joueur Aymeric Laporte Fèvre, le club saoudien Al-Nassr Football Club et l’Athletic Club ont accepté le transfert du joueur à l’Athletic Club, sous réserve du respect de certaines conditions. 2. L’Athletic Club a soumis la demande de transfert sur la plateforme TMS de la FIFA le 1er septembre, bien que la demande de transfert n’ait pas pu être entièrement finalisée à cette date pour des raisons indépendantes de sa volonté et en raison de facteurs externes indépendants de sa volonté. 3. Le 2 septembre, la RFEF a demandé à la FIFA d’autoriser une exception de validation afin d’obtenir le certificat de transfert international auprès de la Fédération saoudienne de football, afin que le joueur puisse être enregistré par l’Athletic Club. 4. Le 3 septembre, la RFEF a informé l’Athletic Club par courriel que la FIFA rejetait la demande et la possibilité d’obtenir le certificat de transfert international.»