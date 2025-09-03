Le mercato d’Aymeric Laporte tourne au désastre

À chaque marché des transferts, il y a des heureux et des déçus. Aymeric Laporte a cru jusqu’à la dernière seconde de cette fenêtre estivale qu’il rejoindrait le camp des gagnants. Mais finalement, l’Espagnol a fini dans celui des perdants. Pourtant, rien ne laissait présager que cela arriverait. Depuis quelques mois, Al-Nassr a ouvert la porte à un départ du joueur acheté 27,5 M€ à Manchester City à l’été 2023. En effet, la formation saoudienne n’a pas été totalement convaincue par le défenseur de 31 ans, auteur de 30 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière (5 buts). De son côté, le natif d’Agen n’était pas contre un retour en Europe. C’était déjà le cas il y a un an, lorsque le Real Madrid l’avait approché.

Mais ce n’était pas allé plus loin puisque l’écurie de SPL souhaitait recevoir un gros chèque pour lâcher Laporte. Les Merengues avaient refusé. Quelques mois plus tard, l’Olympique de Marseille s’est penché sur le cas de l’international espagnol. En quête de renforts expérimentés pour sa défense, le club phocéen a tâté le terrain pour lui à l’approche du mercato d’été 2025. Mais cela n’est pas allé plus loin et l’OM a misé sur d’autres profils. Par la suite, AS a révélé que son nom a été cité du côté de plusieurs gros clubs, à savoir Arsenal, Aston Villa, l’Inter et Naples. Mais aucun n’a donné suite. En revanche, Bilbao s’est sérieusement positionné pour rapatrier le joueur qui avait déjà porté les couleurs de l’équipe entre 2012 et 2018 avec les pros (222 matches, 10 buts).

Les documents ont été envoyés en retard

D’autant que les Basques avaient besoin de renforts derrière. De son côté, Laporte voyait ce retour à la maison d’un bon œil, afin de retrouver la Liga et d’enchaîner les rencontres à moins d’un an de la Coupe du Monde 2026. Lundi, lors du dernier jour du mercato en Espagne, tous les voyants semblaient au vert. Plusieurs médias ont même annoncé qu’un accord avait été trouvé et qu’Aymeric Laporte allait faire son grand retour à l’Athletic après deux mois de longues et âpres négociations. Mais tout est tombé à l’eau. Hier, Marca a dévoilé que le défenseur n’a pas pu être enregistré dans les temps. Al-Nassr aurait envoyé les documents pour ce deal hors des délais sur la plateforme TMS de la FIFA où les transferts internationaux sont enregistrés.

Une information confirmée dans la foulée par plusieurs publications ibériques. C’est le cas d’Estadio Deportivo, qui explique que ce revers met Bilbao dans une situation très délicate. «L’Athletic Club lève les bras au ciel avec horreur pour Laporte, car les documents envoyés par Al-Nassr ne sont pas arrivés à temps et la FIFA va, en principe, rejeter sa signature par le club basque. La RFEF a soumis le dossier à la FIFA, fournissant les documents que le club rouge et blanc a soumis à temps. L’organisation du football a annoncé qu’elle enquêterait sur les raisons pour lesquelles les documents d’Al-Nassr ne sont pas arrivés, ce qui donne une lueur d’espoir à l’Athletic Bilbao. Le défenseur central subira probablement le même sort qu’il y a dix ans avec De Gea et le Real Madrid. »

Le TAS comme solution ?

ED ajoute : «la situation est donc actuellement très pessimiste pour l’Athletic. Pour l’instant, la seule possibilité est de le recruter lors du mercato hivernal, ce qui signifierait qu’il manquerait toute la première moitié de saison. Malgré cela, l’Athletic Club ne renonce pas à Laporte et espère que la situation se résoudra comme ce fut le cas avec Dani Olmo la saison dernière avec le Barça. Cette situation laisse l’Athletic Club perplexe, et sa gestion du marché des transferts soulève de nombreuses interrogations pour cette saison. Les Rouge et Blanc ont misé sur une seule carte : Laporte, avec deux défenseurs centraux dans leur effectif suite à la suspension pour dopage de Yeray Álvarez. Avec le refus de Laporte, l’Athletic devra affronter au moins la première moitié de saison avec deux défenseurs dans son effectif : Aitor Paredes et Dani Vivian.»

Ce qui est trop juste. AS indique que Bilbao peut faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), «qui obtiendrait gain de cause et accélérerait un enregistrement qui, dans le contexte actuel, ne pourrait être finalisé qu’en janvier.» Mais Marca semble pessimiste.« Que peuvent faire le club et le joueur désormais ? Dans la situation actuelle des transferts, c’est impossible, car il s’agit d’un système automatique utilisé par tous les clubs, et la FIFA ne peut faire aucune exception. Les solutions sont rares, surtout pour l’équipe d’Ernesto Valverde. L’Athletic doit encore prouver l’existence d’un contrat entre toutes les parties, en se basant principalement sur la relation signée entre le joueur et le club.»

Un départ dans un autre club est toujours possible

Le média espagnol précise : «il n’y a pas d’autre option. Les experts en la matière s’étonnent que la situation ait atteint un point où l’une des parties, Al-Nassr, ait décidé unilatéralement de ne pas soumettre tous les documents nécessaires. Si le club basque prouve l’existence de l’accord, conjugué à la philosophie de la FIFA de ne pas entraver l’exercice du métier de joueur, une voie pourrait s’ouvrir pour inverser la situation. Ce qui est désormais irrévocable, c’est que la date limite d’inscription à la Ligue des champions auprès de l’UEFA est déjà passée, et Laporte ne figure pas sur cette liste. Outre son retour à l’Athletic Club, le défenseur central savait que sa présence à la Coupe du Monde était en jeu. Il sera absent des terrains jusqu’en janvier prochain au plus tôt, ce qui serait totalement contre-productif pour ses aspirations, tant pour l’entraîneur que pour le joueur.» Laporte pourrait trouver une solution de repli, mais qui ne sera pas de premier choix.

«Tous les marchés des transferts ne sont pas encore fermés, et il semble peu probable que Laporte rejoue pour Al-Nassr (il pourrait être inscrit pour la Ligue des champions asiatique). Le défenseur central devrait se consacrer pleinement à la recherche d’une équipe sur des marchés ouverts, comme la Turquie, la Russie et l’Arabie saoudite», explique Marca. Pour le moment, aucune nouvelle piste n’a fuité. Pourtant, El Chiringuito assure que le défenseur avait d’autres plans cet été, qui ont clairement fait capoter son retour à Bilbao. «La signature de Laporte échoue à cause de son entourage, ils voulaient l’emmener dans un autre club», a révélé un journaliste présent en plateau. D’ailleurs, beaucoup se sont étonnés du silence de l’Athletic, qui n’a pas communiqué sur le sujet. «C’est une aberration que le club n’ait pas parlé (…) Maintenant, on ne pourra plus se moquer du Barça», a lâché un suiveur du club sur El Chiringuito, où on a parlé d’une situation «ridicule historique». Ce transfert manqué risque de laisser des traces…