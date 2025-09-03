OM : Christophe Dugarry dézingue Leonardo Balerdi

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Leonardo Balerdi. Propulsé capitaine de l’OM l’an dernier, le défenseur est en revanche toujours coupable d’erreurs régulières. Il est pourtant un cadre de Roberto De Zerbi, et même de ses entraîneurs précédents mais, malgré les années et l’expérience engrangées, l’Argentin manque d’assurance. Déjà en partie responsable sur le seul but inscrit par les Rennais lors de la défaite au Roazhon Park, il a de nouveau failli à Lyon le week-end en participant à l’expulsion d’Egan-Riley puis en étant impliqué sur l’unique but de la rencontre. Certaines voix commencent à s’élever pour contester sa place dans le onze de départ, à l’image de Christophe Dugarry sur les ondes de RMC. Le consultant aimerait voir une autre charnière centrale à l’OM et comparer le rendu de l’équipe. D’après le champion du monde 1998, Balerdi cumule trop d’erreurs pour lui maintenir sa confiance.

«Les faits parlent d’eux-mêmes. J’ai essayé mais je n’ai jamais apprécié ses qualités de footballeur. Dès le départ, je n’ai pas été subjugué par ses qualités. J’ai essayé d’avoir une approche différente et j’ai été en partie convaincu par ses différents entraîneurs à l’OM qui l’ont tous mis titulaire. Je me suis dit : "tu n’y comprends rien, le poste de défenseur ce n’est pas ton truc." J’ai essayé mais je n’y arrive toujours pas. Pour moi, c’est un faux bon joueur. Il est élégant, plutôt adroit techniquement, beau à voir jouer mais il n’y a rien derrière, envoie Duga, osant une comparaison avec un ancien du PSG aujourd’hui à Monaco. Il me fait penser à Kehrer. Je l’ai vu arriver élégant, beau gosse, rapide, sûr de lui, des relances et techniquement correct, et tu vois des boulettes matchs après match. Il y a des moments de concentration, des moments où il disparaît. Balerdi c’est pareil. Comme c’est un Argentin on pense qu’il a la grinta et que ça va suffire. Mais quand on a autant de manques et de réflexion, (…) ça me pique les yeux. Je ne le vois jamais faire trois bons matchs d’affilée. J’aimerais qu’il y ait une vraie concurrence à l’OM et que l’OM essaye sans Balerdi et je suis curieux de voir si l’OM sera moins fort.»