OM : les coupables sont désignés après l’échec face à l’OL

Le monde à l’envers. Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais, qui a été dépouillé et qui a dû se reconstruire avec des jeunes joueurs pour beaucoup méconnus, a joué avec plus de confiance et de sérénité que l’Olympique de Marseille (1-0). Pourtant, les Phocéens ont eu de précieux renforts cet été. D’autres devraient arriver d’ici la clôture du mercato. En revanche, les Marseillais ont perdu Adrien Rabiot, qui leur aurait certainement fait du bien face aux Gones au Groupama Stadium. Mais le Duc va, sauf retournement de situation, rejoindre l’AC Milan. Une énorme perte pour l’OM, où quelque chose semble s’être cassé après la défaite à Rennes. Ce que n’a pas démenti Géronimo Rulli en zone mixte.

La suite après cette publicité

Balerdi s’est encore manqué

«Le match à Rennes a été difficile. Nous avons perdu deux joueurs très importants et la semaine a été compliquée. Mais nous restons l’OM. Nous devons travailler encore plus pour progresser, retrouver notre meilleur niveau et commencer à gagner (…) Nous avons de nouveaux joueurs et aussi plusieurs blessés. Je pense que nous allons retrouver l’OM que nous connaissons, mais pour l’instant nous devons travailler davantage et gagner les prochains matches.» Car après 3 journées de L1, Marseille n’a pris que 3 points contre le Paris FC et s’est incliné face à Rennes et l’OL (3 points pris sur 9 possibles). Et les pensionnaires de l’Orange Vélodrome n’ont même pas encore débuté leur campagne de Ligue des Champions, durant laquelle ils laisseront sûrement des forces.

La suite après cette publicité

Tout cela est donc inquiétant, même s’il reste du temps pour changer les choses. Mais De Zerbi, qui était très énervé dans sa zone face à l’OL, espère que ses cadres seront au rendez-vous. Face à l’OL dimanche soir, plusieurs leaders ont craqué. Le premier est le capitaine Leonardo Balerdi. Une nouvelle fois dans le dur, l’Argentin n’a pas brillé, lui qui a obtenu un 3 de la part de la Rédaction FM. En effet, il a été coupable d’une mauvaise passe du genou qui a entraîné la faute et le carton rouge de CJ Egan-Riley sur Malick Fofana, parti en contre. Il a ensuite fait une nouvelle erreur avec un CSC à la 89e (1-0). L’Equipe lui a donné un 2 pour l’ensemble de son œuvre, évoquant «un été sombre pour un joueur qui s’est fait peur tout le match et dont le CSC est un mélange catastrophique de maladresse et de malchance.»

La faillite des leaders

Le Phocéen lui a aussi attribué un 2 avec le commentaire suivant concernant son match «affligeant» : «une énorme boulette avec une remise pour Egan-Riley manquée qui se transforme en ouverture pour Malick Fofana en profondeur. A cause de ça, l’OM se retrouve à 10 contre 11. Il n’était déjà pas souverain avant.» Il n’est pas le seul à être passé à côté. Comme lui, Mason Greenwood fait partie des joueurs pointés du doigt ce lundi. Si la Rédaction FM lui a donné un 4, Le Phocéen a été plus dur en lui attribuant un 1,5. «De voir en face Malick Fofana faire des différences, être volontaire, mais aussi revenir défendre en faisant des tacles, c’était d’une souffrance lorsqu’on se mettait à comparer avec le match de Greenwood, qui n’avait visiblement pas envie d’être là», ont écrit nos confrères.

La suite après cette publicité

L’Equipe n’a pas été sous son charme non plus. Le quotidien sportif lui a donné un 2 : «c’était le Mason Greenwood des très mauvais soirs, ceux où il disparaît de ces grands rendez-vous et rate les rares choses qu’il entreprend. Il n’a rien proposé offensivement et n’a pas du tout aidé Murillo au repli, laissant Abner se balader. Un naufrage abrégé dès la pause.» En effet, l’Anglais a été remplacé dès la mi-temps par Ulisses Garcia, tant il est passé à côté de son match. Pierre-Emile Højbjerg, dont on attend encore plus en termes de leadership après la perte de Rabiot, n’a pas été à son meilleur niveau. Il a été très peu rassurant et dans le dur, lui qui a obtenu un 4 du Phocéen, qui évoque «ses contrôles apocalyptiques où le ballon part à cinq mètres, un Merah qui se joue de lui sans forcer sur son pressing…gênant.»

Egan-Riley était en souffrance

Enfin, outre les trois leaders, la prestation de la recrue CJ Egan-Riley n’a pas vraiment convaincu, lui qui a été expulsé. Mais il n’a pas été très brillant même avant sa grosse faute face à Malick Fofana, qui l’a fait souffrir comme les autres joueurs de l’OM. «Avant même son expulsion, où il semble quand même lourd pour revenir tacler en dernier défenseur même si c’est Malick Fofana en face, il était du niveau d’Elamine Erbate avec une couverture de hors-jeu aléatoire et un air-dégagement sur un ballon chaud», écrit Le Phocéen concernant son match. Comme lui, Angel Gomes n’a pas été à son avantage. Si la formation marseillaise n’a pas été à son avantage, plusieurs joueurs n’ont pas répondu aux attentes dimanche soir. Roberto De Zerbi l’a d’ailleurs évoqué.

La suite après cette publicité

«On a souffert, oui, surtout après l’exclusion. On n’a pas concédé de très grosses occasions, mais on a souffert. À 11 contre 11, même si ça n’était pas notre meilleur match, je pense qu’on était mieux que Lyon. Je pense que le but que l’on a encaissé, comme l’exclusion, sont des événements que nous avons provoqué tout seuls. À l’origine, le ballon était à nous. Sur l’exclusion, il y a eu cette erreur d’Egan-Riley qui lance Fofana. C’est un joueur de 2003, assez jeune. Cornélius était le seul défenseur que l’on avait sur le banc. Ce n’était pas évident, même s’il y a toujours des choses à améliorer. D’un point de vue défensif, je ne trouve pas que Lyon s’est procuré beaucoup d’occasions, même quand on était en infériorité numérique. Si on veut jouer avec courage, il faut jouer avec personnalité. Si on pense qu’on peut se recroqueviller à cinq derrière, on ne va pas avoir beaucoup d’occasions. Ce n’est pas la bonne mentalité si l’on veut jouer dans un grand club.» Les mentalités vont devoir changer pour que l’OM affiche un meilleur visage.