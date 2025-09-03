Arsenal n’a pas inscrit Gabriel Jesus en Ligue des Champions

L’UEFA est en train de divulguer les listes des équipes participantes à la prochaine Ligue des Champions, à l’instar de l’OM qui se prive d’Harit, Maupay, Lirola, Garcia et Blanco. Du côté d’Arsenal, Mikel Arteta se prive des services de Gabriel Jesus (28 ans) pour ce premier tour.

Les Gunners n’ont enregistré que 3 attaquants sur leur liste A avec Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Viktor Gyökeres, la recrue phare du mercato. L’absence de l’ancien joueur de Manchester City constitue une petite surprise. Il a certes été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche en janvier dernier mais il est sur la route du retour. Il a repris les séances individuelles le mois dernier.