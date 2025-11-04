LdC, Arsenal : Max Dowman bat un record historique en C1

Servie en apéritif des matches de 21h, la rencontre de Ligue des Champions entre Arsenal et le Slavia Prague a vu les Gunners s’imposer facilement 3 buts à 0 en Tchéquie. Une victoire qui permet à la bande de Mikel Arteta de prendre provisoirement la tête du classement de la C1 après quatre succès en autant de matches.

Mais cette rencontre a également permis au jeune Max Dowman d’entrer dans l’histoire de la Ligue des Champions. Entré en jeu à vingt minutes du terme, l’ailier droit d’Arsenal est devenu le plus jeune joueur à disputer un match de C1. Âgé de 15 ans et 308 jours, Dowman bat le record de Youssoufa Moukoko (16 ans et 18 jours).