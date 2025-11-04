Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue des Champions

LdC, Arsenal : Max Dowman bat un record historique en C1

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Arsenal vs Atlético @Maxppp
Slavia 0-3 Arsenal

Servie en apéritif des matches de 21h, la rencontre de Ligue des Champions entre Arsenal et le Slavia Prague a vu les Gunners s’imposer facilement 3 buts à 0 en Tchéquie. Une victoire qui permet à la bande de Mikel Arteta de prendre provisoirement la tête du classement de la C1 après quatre succès en autant de matches.

La suite après cette publicité
UEFA Champions League
Max Dowman becomes the youngest player in Champions League history 💫

#UCL
Voir sur X

Mais cette rencontre a également permis au jeune Max Dowman d’entrer dans l’histoire de la Ligue des Champions. Entré en jeu à vingt minutes du terme, l’ailier droit d’Arsenal est devenu le plus jeune joueur à disputer un match de C1. Âgé de 15 ans et 308 jours, Dowman bat le record de Youssoufa Moukoko (16 ans et 18 jours).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Arsenal
Max Robert Dowman

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Arsenal Logo Arsenal FC
Max Robert Dowman Max Robert Dowman
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier