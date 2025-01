Arsenal : la catastrophe est confirmée pour Gabriel Jesus

Depuis quelques heures, Arsenal retient son souffle pour Gabriel Jesus. Dans une grande forme dernièrement (6 buts dans les 7 derniers matches), l’attaquant brésilien était sorti sur civière à la 40e minute de jeu de la rencontre de FA Cup face à Manchester United dimanche dernier (2-2, 5-3 t.a.b). Une mauvaise nouvelle pour les Gunners qui craignaient le pire pour le buteur de 27 ans. Et la tuile s’est confirmée ce mardi à travers un communiqué médical qui confirmait le pire pour le transfuge de Manchester City.

«Après avoir été remplacé lors du match contre Manchester United dimanche, Gabriel Jesus a subi des examens approfondis, des scanners et des examens spécialisés qui ont confirmé qu’il souffrait d’une blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche. Gabby sera opéré dans les prochains jours et commencera bientôt son programme de récupération et de rééducation. Nous continuerons à tenir tout le monde au courant de la guérison de Gabby, et tout le monde au club se concentre sur le soutien à Gabby pour s’assurer qu’il revienne en pleine forme le plus rapidement possible», peut-on lire.