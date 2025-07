Kepa Arrizabalaga rebondit à Arsenal

Au sortir d’un prêt intéressant la saison dernière à Bournemouth, Kepa Arrizabalaga est retourné à Londres cet été et n’entrait pas dans les plans de Chelsea, qui cherchait à s’en débarrasser. Ce mardi, le gardien espagnol, qui était sous contrat jusqu’en 2026 avec les Blues, avait annoncé son départ de Chelsea à travers un long message pour les supporters. Et comme cela était pressenti, le gardien de 30 ans a rebondi à Arsenal, qui était à la recherche d’un nouveau rempart.

«Le gardien international espagnol Kepa Arrizabalaga a rejoint le club. Âgé de 30 ans, le joueur a remporté de grands titres en club et en sélection, et possède une vaste expérience en Premier League avec 140 apparitions à son actif. Kepa arrive de Chelsea, après avoir passé les deux dernières saisons en prêt au Real Madrid et à Bournemouth, et nous rejoint pour renforcer notre unité de gardiens. Kepa portera le maillot numéro 13 et rejoindra immédiatement ses nouveaux coéquipiers au centre d’entraînement Sobha Realty», indiquent les Gunners.