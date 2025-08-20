Premier League : Mohamed Salah met Arsenal favori pour le titre

Présent au PFA Awards mardi soir à l’opéra de Manchester, Mohamed Salah a été récompensé du meilleur joueur de la dernière saison de Premier League par le syndicat des joueurs de l’association des footballeurs professionnels (l’équivalent de l’UNFP en Angleterre). Interrogé sur la concurrence et les autres équipes favorites en Premier League, l’Égyptien de 33 ans se méfie des Gunners. Arsenal, trois fois dauphin de Liverpool et Manchester City ces dernières saisons, pourrait bien avoir cette année l’occasion de briser sa longue attente depuis 2004. Mohamed Salah a estimé que les Gunners étaient peut-être « dans la meilleure position » pour soulever le trophée : « je pense que vous qu’Arsenal a une excellente équipe cette saison comme la saison dernière. Ils ont de très bonnes chances pour gagner. Je pense qu’ils sont les favoris maintenant, car il y a des joueurs qui évoluent ensemble depuis cinq ans », a déclaré l’attaquant égyptien.

La suite après cette publicité

Même si Salah a rappelé avec malice qu’il « ne pouvait pas souhaiter bonne chance » à un concurrent direct, son regard rejoint celui de Gary Neville. Le consultant de Sky Sports juge lui aussi Arsenal capable de rivaliser avec City et Liverpool : « je ne peux pas les départager, ils ont tous une chance égale. Mais Arsenal est constant depuis trois ans, cela peut leur donner un avantage ». Une constance qui alimente l’espoir des supporters londoniens de revoir leur club enfin sacré en Premier League.