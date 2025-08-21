Ligue 1
La grosse annonce de Luis Enrique sur le mercato du PSG
1 min.
Avec Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le mercato du PSG ne devrait pas aller plus loin. Luis Enrique est déjà très satisfait de ce qu’il a sous la main mais attire l’attention sur le fait de rester vigilant sur cette fin de marché.
«Notre obligation est de rester ouverts jusqu’à la fin du mercato. On est contents de nos recrues mais on reste prêts quelle que soit la situation.» A l’image de la séparation inattendue de Rabiot avec l’OM, une bonne opportunité pourrait être à saisir. Sait-on jamais…
