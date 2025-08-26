Menu Rechercher
Commenter 15
Ligue 1

Nantes : coup de théâtre pour Armel Bella-Kotchap

Par Samuel Zemour
1 min.
Armel Bella-Kotchap @Maxppp

Le FC Nantes s’est fait doubler au dernier moment. En quête de renforts défensifs, le FC Nantes était sur le point d’enregistrer l’arrivée d’Armel Bella-Kotchap (23 ans), un jeune international allemand en quête de rebond après s’être révélé du côté de Southampton. Le défenseur était même attendu à Nantes le week-end dernier pour y passer sa visite médicale, puisque les Canaris avaient trouvé un accord avec les Saints pour son arrivée.

La suite après cette publicité

Mais finalement, Armel Bella-Kotchap a fait faux bond au club nantais. L’international allemand va finalement se diriger vers le Hellas Vérone, en Italie, alos que Nantes considérait le dossier clos et regrette les méthodes de l’entourage du joueur, selon L’Équipe. Après deux défaites concédées en deux rencontres, le FCN doit se renforcer et cherche toujours un défenseur central avant lundi soir, date de clôture du mercato.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Southampton
Armel Bella-Kotchap

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Southampton Logo Southampton
Armel Bella-Kotchap Armel Bella-Kotchap
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier