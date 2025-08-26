Nantes : coup de théâtre pour Armel Bella-Kotchap

Le FC Nantes s’est fait doubler au dernier moment. En quête de renforts défensifs, le FC Nantes était sur le point d’enregistrer l’arrivée d’Armel Bella-Kotchap (23 ans), un jeune international allemand en quête de rebond après s’être révélé du côté de Southampton. Le défenseur était même attendu à Nantes le week-end dernier pour y passer sa visite médicale, puisque les Canaris avaient trouvé un accord avec les Saints pour son arrivée.

Mais finalement, Armel Bella-Kotchap a fait faux bond au club nantais. L’international allemand va finalement se diriger vers le Hellas Vérone, en Italie, alos que Nantes considérait le dossier clos et regrette les méthodes de l’entourage du joueur, selon L’Équipe. Après deux défaites concédées en deux rencontres, le FCN doit se renforcer et cherche toujours un défenseur central avant lundi soir, date de clôture du mercato.