Nantes a bouclé l’arrivée d’un international allemand

À Nantes, il y a une ardoise à effacer. Depuis le début de l’été, le club ligérien poursuit le ravalement de façade de son effectif, marqué par les départs de nombreux tauliers, sans doute émoussés par les dernières luttes pour le maintien après avoir connu les joies des épopées en Coupe de France et en Ligue Europa en 2023. Six titulaires du dernier onze aligné par Kombouaré en Ligue 1 sont ainsi partis (Moses Simon, Douglas Augusto, Jean-Charles Castelletto, Pedro Chirivella, Nicolas Pallois et Sorba Thomas), tandis que Zézé a rejoint NEOM et que Matthis Abline devrait également changer d’air.

Ces ventes, estimées à un peu plus de 40 millions d’euros (sans compter les 2,5 M€ et 1,3 M€ liées aux ventes de Rongier et Merlin à Rennes), ont permis d’alimenter le tiroir-caisse du club… mais il n’est pas pour autant prévu que Nantes fasse de folies sur le marché. Au regard de la fragilité du contexte des droits TV, le FCN s’efforce à recruter sous la forme de prêts, ou à moindre coût. C’est sous cette forme que sont arrivés Amady Camara (Sturm Graz) et l’ailier suédois Mayckel Ladho (Alkmaar) ces dernières semaines, et c’est aussi dans cette configuration que devrait arriver la prochaine recrue.

Bella-Kotchap arrive en prêt avec option d’achat

Comme le révélait récemment L’Équipe, Nantes avait fait d’Armel Bella-Kotchap une piste pour renforcer sa défense. Il faut dire que la préparation du club (4 défaites, 1 victoire) ne s’est pas révélée rassurante, comme les premières sorties de la recrue Udos Radakovic, invité à quitter le club un mois après son arrivée. Selon Fabrizio Romano, Nantes a donc creusé la piste menant à l’international allemand, jusqu’à boucler son arrivée ce vendredi soir.

Révélé à Bochum, le défenseur de 23 ans s’était ensuite affirmé à Southampton, et ses belles performances en Premier League lui avaient même ouvert les portes de la Mannschaft (2 sélections). Sa progression avait ensuite été freinée par les blessures, d’où ses deux dernières saisons quasiment blanches (6 matchs avec le PSV en 23/24, 5 avec Southampton la saison dernière). Bella-Kotchap aura maintenant l’occasion de se relancer en France, où il s’apprête à débarquer sous la forme d’un prêt avec option d’achat.