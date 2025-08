Ligue 1 : les voyants sont déjà au rouge pour Nantes

À Nantes, il y a une ardoise à effacer. Candidat programmé à la relégation chaque année, le club ligérien s’est une fois de plus sauvé à la limite lors de l’exercice précédent. Une saison éprouvante qui a nouvellement nourri la réflexion des dirigeants nantais sur le sens à donner à cet effectif, semblé arrivé à bout de souffle pour certains. Depuis le début de l’été, Nantes a ainsi opéré un ravalement de façade de son groupe, marqué par les départs de nombreux tauliers, sans doute émoussés par les dernières luttes pour le maintien après avoir connu les joies des épopées en Coupe de France et en Ligue Europa en 2023.

Par rapport au onze aligné par Antoine Kombouaré lors de la dernière journée face à Montpellier (victoire 3-0, le 17 mai), 6 titulaires ont déjà plié bagage : Moses Simon (7 M€, Paris FC), Douglas Augusto (6,5 M€, Krasnodar), Jean-Charles Castelletto (4 M€, Al-Duhail), Pedro Chirivella (2 M€, Panathinaïkos), Nicolas Pallois (libre, Reims), Sorba Thomas (retour de prêt, Huddersfield qui l’a depuis vendu à Stoke City). Nathan Zézé a, lui, rejoint NEOM pour un transfert record dans l’histoire du club (20 M€ + 3 de bonus), tandis qu’Alban Lafont (prêté au Panathinaikos) et Tino Kadewere (libre, Aris Salonique) ont rallié la Grèce.

Pas de folies prévues même avec possiblement 70 M€ de ventes

Cumulées, ces ventes ont permis à Nantes d’alimenter son tiroir-caisse, avec un peu plus de 40 millions d’euros de récoltés (sans compter les 2,5 M€ et 1,3 M€ liées aux ventes de Rongier et Merlin à Rennes). Mais au regard de la fragilité du contexte des droits TV, qui continue de menacer les clubs les plus modestes aujourd’hui, il ne faudra pas s’attendre à voir Waldemar Kita recruter à tour de bras. L’heure est à la cure d’austérité, et même une vente de Matthis Abline - élément très courtisé pour qui le patron nantais réfléchirait sans doute si une offre de 40 M€ arrivait sur son bureau - ne fera pas divaguer Kita. La première partie de mercato réalisée par Nantes dans le sens des arrivées a déjà donné le ton. L’option d’achat de Johann Lepenant (2,5 M€) a été levée, mais depuis, l’entrepreneur franco-polonais s’est montré économe.

Youssef El Arabi (38 ans) a posé ses valises après la fin de son contrat à l’APOEL Nicosie, dans le cadre d’une opération qui peut surprendre à bien des égards. Le milieu défensif sud-coréen Hyeok-kyu Kwon est arrivé pour 250 000€ du Celtic Glasgow, quand son compatriote Hyun-seok Hong a débarqué en prêt de Mayence. Chidozie Awaziem, passé par les bords de l’Erdre en 2017, est revenu pour 850 000€ du Colorado Rapids, tandis que le club aurait le sentiment d’avoir été trompé sur la marchandise pour Uros Radakovic. Désigné comme le successeur de Pallois, le défenseur serbe de 31 ans affiche un niveau inquiétant en préparation, au point que ses dirigeants lui cherchent déjà une porte de sortie, trois semaines après son arrivée. D’après Fabrizio Romano, Nantes boucle en parallèle l’arrivée en prêt avec option d’achat de Mayckel Lahdo, ailier droit suédois de 2 ans évoluant à Alkmaar. Toujours sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le club de l’Ouest travaillerait pour faire venir Amady Camara, avant-centre malien de 20 ans qui joue à Sturm Graz.

Une préparation qui n’inspire pas à l’optimisme

Poumon économique du club, la formation devrait aussi être mise au coeur du projet cette saison. Le prometteur Yassine Benhattab est revenu de son prêt réussi à Aubagne, et devrait jouer un rôle important, comme Bahereba Guirassy, très utilisé par Luis Castro lors de la préparation. D’autres jeunes issus du centre comme Bahmed Deuff, Tylel Tati ou Sékou Doucouré sont aussi appelés à prendre de l’épaisseur. Pour le moment, ce cocktail de jeunesse et d’expérience s’avère un peu léger lors de la préparation. Après un premier succès contre Laval (2-0), Nantes vient d’enchaîner trois défaites contre Guingamp (1-2), Rennes (2-3) et Angers (1-0). Il reste aux Canaris quatorze jours avant leur vrai retour aux affaires. Avec un menu copieux à la carte : le PSG, d’entrée.