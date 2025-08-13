Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

Le FC Nantes vise un international allemand

Par Allan Brevi
1 min.
Kotchap @Maxppp

Auteur d’une préparation estivale compliquée avec trois défaites d’affilée, Le FC Nantes souhaite se renforcer en défense. Les Canaris s’intéressent à Armel Bella-Kotchap, jeune défenseur allemand de Southampton âgé de 23 ans. Nantes s’intéresse à la situation du joueur dans l’optique d’un prêt avec option d’achat. Selon L’Équipe, le club chercherait absolument à recruter en défense centrale après les départs de Pallois, Castelletto et Nathan Zézé. Bella-Kotchap figure sur les tablettes nantaises depuis le début du mercato, mais la concurrence rend le dossier complexe.

La suite après cette publicité

Formé à Bochum, en Allemagne, Bella-Kotchap compte une expérience en Bundesliga et en Premier League, ainsi qu’en Eredivisie. Sous contrat avec Southampton, celui qui compte deux sélections avec la Mannschaft a peu joué ces dernières saisons, avec seulement cinq apparitions lors de l’exercice précédent et une longue absence liée à une blessure pendant son prêt au PSV Eindhoven en 2023-2024. Affaire à suivre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Armel Bella-Kotchap

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Armel Bella-Kotchap Armel Bella-Kotchap
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier