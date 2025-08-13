Le FC Nantes vise un international allemand

Auteur d’une préparation estivale compliquée avec trois défaites d’affilée, Le FC Nantes souhaite se renforcer en défense. Les Canaris s’intéressent à Armel Bella-Kotchap, jeune défenseur allemand de Southampton âgé de 23 ans. Nantes s’intéresse à la situation du joueur dans l’optique d’un prêt avec option d’achat. Selon L’Équipe, le club chercherait absolument à recruter en défense centrale après les départs de Pallois, Castelletto et Nathan Zézé. Bella-Kotchap figure sur les tablettes nantaises depuis le début du mercato, mais la concurrence rend le dossier complexe.

La suite après cette publicité

Formé à Bochum, en Allemagne, Bella-Kotchap compte une expérience en Bundesliga et en Premier League, ainsi qu’en Eredivisie. Sous contrat avec Southampton, celui qui compte deux sélections avec la Mannschaft a peu joué ces dernières saisons, avec seulement cinq apparitions lors de l’exercice précédent et une longue absence liée à une blessure pendant son prêt au PSV Eindhoven en 2023-2024. Affaire à suivre.