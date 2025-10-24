Ligue 1 : grâce à un bijou de Matthis Abline, Nantes retrouve la victoire contre le Paris FC

L’ouverture de la 9e journée de Ligue 1 débutait par le déplacement du FC Nantes chez le promu du Paris FC. Une rencontre entre deux formations désireuses de sortir de la deuxième partie de tableau, notamment pour les Canaris, 15es au coup d’envoi malgré la volonté du club de ne pas jouer le maintien cette saison. Pour l’occasion, El-Arabi, arrivé au mercato estival, vivait sa première titularisation en L1 avec Nantes, Simon retrouvait son ancien club, alors que Marchetti et Mbow réintégraient le onze francilien.

La suite après cette publicité

Et l’attaquant marocain des Canaris a rapidement été décisif puisqu’il était à la réception d’un gros travail de Leroux sur la gauche et pouvait ouvrir le score au premier poteau (1-0, 2e). Une entame folle, puisque Krasso pensait égaliser quelques instants plus tard en trompant Lopes… mais était signalé hors-jeu (4e). Et après un nouvel échec de Lees-Melou devant le portier portugais (9e), le milieu de terrain parisien pouvait servir Chergui pour l’égalisation, logique au vu de la faiblesse défensive nantaise après l’ouverture du score (1-1, 15e).

Nantes a été réaliste

Et alors que le Paris FC reprenait le contrôle du jeu, une contre-attaque nantaise venait tout gâcher. Un corner mal renvoyé par la défense francilienne trouvait Abline, qui lâchait une sublime demi-volée puissante sous la barre de Nkambadio (2-1, 39e). Le réalisme nantais a payé. La deuxième période était moins intense, mais Paris manquait encore trop d’occasion pour conclure et revenir au score, comme avec Kebbal qui loupait le cadre (65e). Une nouvelle contre-attaque était d’ailleurs proche de punir encore Paris, mais Guirassy trouvait le poteau après avoir éliminé Nkambadio (85e).

La suite après cette publicité

Sans solution, les Parisiens n’ont jamais réussi à être suffisamment dangereux et égaliser. Une bien mauvaise opération pour les Ciel et Blanc qui enchaînent une deuxième défaite consécutive avant de recevoir l’Olympique Lyonnais la semaine prochaine. De son côté, le FC Nantes peut souffler et s’offre enfin sa deuxième victoire de la saison, en neuf journées. Un succès permettant aux Canaris de retrouver la 13e place avant de recevoir Monaco.