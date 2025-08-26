Menu Rechercher
Thierry Henry conseille à Newcastle de conserver Alexander Isak

Par André Martins
1 min.
Alexander Isak avec Newcastle @Maxppp

Alors qu’il pousse pour quitter Newcastle et rejoindre Liverpool, Alexander Isak n’était pas convoqué pour le choc entre les deux équipes lundi soir en Premier League, remporté par les Reds dans le temps additionnel (3-2). Après la rencontre, Thierry Henry, ancien international français devenu consultant pour Sky Sports, a estimé que Newcastle devrait tout faire pour conserver le buteur suédois, au vu des nombreuses blessures dans les rangs des Magpies.

"With all the injuries - make him stay!"

Thierry Henry thinks Newcastle's injuries suffered tonight might change the Magpies approach to the Alexander Isak debacle...
«Parfois, quand on est un club ou un entraîneur, ce n’est plus entre nos mains, surtout quand cela dépend de ce qui se passe au-dessus. Mais la solution pourrait être qu’il reste. Je l’ai déjà dit, et je le répète : il semblait que le mieux pour tout le monde, c’était qu’il parte. Mais avec la situation de ce soir, toutes les blessures… maintenant plus que jamais, tu l’as, fais-le rester», a conseillé la légende d’Arsenal. La saison dernière, Isak a inscrit 27 buts et délivré 6 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues.

