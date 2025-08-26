Al-Ittihad et le FC Porto sont proches d’un accord pour Rodrigo Mora, mais…
La situation de Rodrigo Mora s’annonce délicate. Annoncé sur le départ, le crack portugais est dans le viseur de l’Arabie saoudite et notamment d’Al-Ittihad, prêt à débourser les 70 millions d’euros réclamés par le FC Porto. Les deux clubs sont proches d’un accord, mais l’opération est loin d’être bouclée. Si le CEO du club saoudien, Domingos Soares de Oliveira, mène les discussions avec l’approbation du PIF, le reste de la direction ainsi qu’une partie du vestiaire ne voient pas d’un bon œil la signature de l’attaquant portugais.
Proche collaborateur et ami de Jorge Mendes, Soares de Oliveira pousse pour finaliser le transfert. L’agent portugais fait lui aussi pression afin d’aboutir à un accord, avec une importante commission qui l’attend à Porto. Malgré ces soutiens, l’opération reste fragilisée par les réticences internes au club. D’autant plus que le club Jaune et Noir souhaite d’abord se séparer de Fabinho, client de Jorge Mendes, mais le milieu brésilien ne serait pas disposé à quitter le club. Un casse-tête qui ralentit le dossier, mais rien n’est terminé…
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer