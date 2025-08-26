Menu Rechercher
Commenter 17
Exclu FM SPL

Al-Ittihad et le FC Porto sont proches d’un accord pour Rodrigo Mora, mais…

Par Santi Aouna
1 min.
Rodrigo Mora @Maxppp

La situation de Rodrigo Mora s’annonce délicate. Annoncé sur le départ, le crack portugais est dans le viseur de l’Arabie saoudite et notamment d’Al-Ittihad, prêt à débourser les 70 millions d’euros réclamés par le FC Porto. Les deux clubs sont proches d’un accord, mais l’opération est loin d’être bouclée. Si le CEO du club saoudien, Domingos Soares de Oliveira, mène les discussions avec l’approbation du PIF, le reste de la direction ainsi qu’une partie du vestiaire ne voient pas d’un bon œil la signature de l’attaquant portugais.

La suite après cette publicité

Proche collaborateur et ami de Jorge Mendes, Soares de Oliveira pousse pour finaliser le transfert. L’agent portugais fait lui aussi pression afin d’aboutir à un accord, avec une importante commission qui l’attend à Porto. Malgré ces soutiens, l’opération reste fragilisée par les réticences internes au club. D’autant plus que le club Jaune et Noir souhaite d’abord se séparer de Fabinho, client de Jorge Mendes, mais le milieu brésilien ne serait pas disposé à quitter le club. Un casse-tête qui ralentit le dossier, mais rien n’est terminé…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Liga Portugal
Porto
Ittihad
Rodrigo Mora

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Porto Logo FC Porto
Ittihad Logo Al Ittihad
Rodrigo Mora Rodrigo Mora
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier