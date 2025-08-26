La pique de Georges Mikautadze aux critiques de Daniel Riolo

Dans le dernier épisode de l’émission After Foot sur RMC, le journaliste Florent Gautreau a émis quelques réserves au sujet de Georges Mikautadze, attaquant de l’Olympique Lyonnais. «Mikautadze est un bon buteur, mais il ne pourra pas tout faire tout seul. Et puis, si les infos que Daniel laisse entendre en creux sur son investissement et son sérieux se confirment, ce n’est pas forcément une très, très bonne nouvelle», avait-il déclaré en évoquant donc des informations de Daniel Riolo, également chroniqueur dans l’émission.

La suite après cette publicité

Très actif sur X, l’international géorgien (37 sélections, 20 buts) n’a pas tardé à réagir. Il a reposté cet extrait de l’émission accompagné du message «Mon investissement ? Mon sérieux ?» avec deux émojis - un monocle et un sourire narquois - en guise de réponse détendue aux critiques. Pour rappel, Mikautadze a offert la victoire à l’OL en inscrivant l’unique but du match face à Lens lors de la première journée de championnat. Il n’a pas marqué face à Metz (victoire 0-3).