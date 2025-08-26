OL : la pépite Khalis Merah prolonge son contrat

Quelle belle semaine pour l’Olympique Lyonnais. Après avoir enchaîné un deuxième succès de suite contre le FC Metz, pour la première de la saison au Groupama Stadium, le club rhodanien poursuit les bonnes nouvelles avec la prolongation du contrat de Khalis Merah. Le milieu de terrain de 18 ans, révélé au grand public lors de la pré-saison estivale et qui a pu disputer ses deux premiers matches en Ligue 1, à Lens et contre Metz le week-end dernier, va poursuivre l’aventure avec son club formateur jusqu’en 2029.

«L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la prolongation de deux saisons supplémentaires du contrat de son jeune milieu de terrain, Khalis Merah, désormais lié au club jusqu’au 30 juin 2029. La prolongation de Khalis Merah illustre la stratégie de l’Olympique Lyonnais de valoriser ses jeunes talents issus de l’Academy, véritable pilier du projet du club», indique l’OL dans son communiqué.