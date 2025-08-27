OL : Villarreal prépare une grosse offre pour Georges Mikautadze

Malick Fofana va rester à l’Olympique Lyonnais. Pourtant très convoité, le petit prodige belge va défendre les couleurs rhodaniennes pendant une saison encore. Mais on le sait, le club a besoin d’argent - on parle de 40 millions d’euros - et d’autres joueurs de l’effectif vont devoir partir. Mardi soir, on apprenait par exemple qu’Enzo Molébé (17 ans) était convoité par le Séville FC, prêt à formuler une offre entre 5 et 10 millions d’euros pour le joueur issu de l’académie.

D’autres éléments du club devraient partir d’ici la fin du mercato, et forcément, on parle de joueurs à forte valeur marchande. Georges Mikautadze en fait logiquement partie. Depuis le début de l’été déjà, quelques intérêts un peu flous ont été évoqués aux quatre coins de l’Europe, sans que cela ne se concrétise par une proposition officielle à l’Olympique Lyonnais. Nous vous avions aussi révélé des intérêts saoudiens et turcs pour le buteur géorgien, pas forcément intéressé.

L’Espagne l’intéresse

Et voilà que selon nos informations, une proposition devrait arriver très prochainement sur le bureau de la direction lyonnaise. Villarreal est très intéressé par son profil et prépare une offre de 30 millions d’euros. Le Sous-Marin Jaune a perdu plusieurs joueurs importants comme Alex Baena, son attaquant Hierno Barry et va vendre Yeremy Pino à Crystal Palace pour une somme pouvant s’approcher des 50 millions d’euros, et va donc avoir énormément de cash à disposition pour se renforcer. Le joueur n’est pas insensible à l’intérêt du club de Liga, qui va disputer la Ligue des Champions cette saison.

Quant à l’Olympique Lyonnais, on a prévu de montrer les muscles et on ne se laissera pas faire. Les Lyonnais vont ainsi demander un gros chèque pour leur attaquant de 24 ans, auteur d’un but en deux rencontres sur ce début de saison de Ligue 1. Pour l’instant, aucune offre n’a été formulée mais elle ne devrait donc pas tarder. Toujours selon nos informations, Brentford est aussi sur le coup. Affaire à suivre, mais la fin de mercato s’annonce très chaude du côté de la capitale des Gaules…