Mercato OL: ça s’agite fort pour Georges Mikautadze

Recalé par la DNCG le 24 juin dernier, l’Olympique Lyonnais, qui a été relégué en Ligue 2, attend fébrilement le 10 juillet. C’est ce jour-là que les pensionnaires du Groupama Stadium vont être définitivement fixés sur leur sort et leur avenir. En attendant, Michele Kang et ses équipes travaillent d’arrache-pied et font le maximum pour éviter une catastrophe industrielle. Dans une situation très inconfortable, l’OL est pour le moment paralysé sur son mercato. Du moins, dans le sens des arrivées puisque les dossiers ont été mis en stand-by en attendant la décision finale de la DNCG. En revanche, les Lyonnais ont déjà bouclé plusieurs départs.

En fin de contrat, Alexandre Lacazette a signé à Neom en Arabie saoudite. Un intérêt révélé par nos soins dès le mois d’avril. Dans la même situation contractuelle, Nicolas Tagliafico est officiellement libre et sur le marché. Warmed Omari, lui, a été renvoyé à Rennes après son prêt. Johann Lepenant et Saïd Benrahma, eux, ont définitivement signé à Nantes et à Neom. Ce vendredi, le club a officialisé le départ de Jérémy Mounsesse à Quevilly-Rouen. Et cela pourrait ne pas être le dernier départ. Face à la situation précaire des Gones, plusieurs écuries avancent leurs pions pour faire de bonnes affaires. Cette semaine, nous vous avons d’ailleurs révélé en exclusivité que de nombreux clubs sont là pour Georges Mikautadze (24 ans).

Mikautadze a une grosse cote

Revenu il y a un an au sein de son club de cœur, l’attaquant attire du monde. Nous vous avons ainsi révélé que l’Eintracht Francfort pense à lui en cas de départ de l’ancien joueur du PSG, Hugo Ekitike. En Premier League, Sunderland est aussi sur le coup comme expliqué sur notre site. Mais le Géorgien est actuellement le plan B des Black Cats, qui ont fait de Matthis Abline leur priorité. Ils ont même formulé une offre de 20 M€ pour le Nantais. L’Arabie saoudite est également là, ainsi que la Turquie, où Galatasaray a coché le nom de Mikautadze. Les Stambouliotes, qui sont très chauds sur le dossier cet été, étaient déjà là l’hiver dernier. Mais la concurrence est féroce, d’autant que Fenerbahçe, qui a croisé la route du joueur et de l’OL en Ligue Europa l’an dernier, pousse fort en coulisses.

Enfin, l’ancien du FC Metz est aussi dragué en Italie. Depuis quelques jours, la presse transalpine évoque un fort intérêt de l’AS Roma pour le n°9 de l’OL. Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport parle même d’une offre de 18 M€ pour lui et ajoute que Lyon réclame 20 M€. Selon nos informations, aucune offre n’a été faite pour le moment par les Giallorossi pour le joueur. En revanche, nous pouvons vous assurer que la Louve est bien séduite par le profil et les qualités de l’international géorgien aux 20 buts en 37 sélections. Quoi qu’il en soit, le dossier Mikautadze n’avancera pas tant que la décision de la DNCG n’est pas connue. Il faut donc encore attendre six jours avant d’en savoir plus pour lui, comme pour les autres joueurs de l’OL qui sont courtisés.