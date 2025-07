Sunderland formule une offre de 20 M€ pour Matthis Abline

Cette saison, le FC Nantes s’est battu pour sa peau en Ligue 1. Avec un effectif de qualité, les Canaris ont bataillé jusqu’au bout pour valider un maintien qui était difficile à aller chercher vu la concurrence accrue dans l’élite. Finalement, grâce à un bon recrutement en hiver et à des performances collectives parfois remarquables, les hommes d’Antoine Kombouaré ont assuré leur place en Ligue 1 pour la saison prochaine.

Les individualités ont également permis de réussir cette mission maintien. Aux cages, l’arrivée d’Anthony Lopes a fait beaucoup de bien. En défense, l’apport du vétéran Nicolas Pallois a encore été impressionnant. Au milieu de terrain, la complémentarité de Johann Lepenant avec ses coéquipiers aura été déterminante. Mais le véritable facteur X de la saison nantaise s’appelle Matthis Abline.

Sunderland propose 20 millions pour Abline

Auteur de neuf buts en 34 matches de Ligue 1, le jeune international Espoirs de 22 ans a été l’un des attaquants les plus prolifiques de la saison dans l’élite. Un rendement brillant pour le natif d’Angers qui a forcément suscité de nombreuses convoitises. En effet, le LOSC et, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, l’OM ont pris des renseignements ces dernières semaines afin de signer l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. L’intérêt phocéen avait vite été refroidi par Waldemar Kita, le patron de Nantes, qui avait expliqué que les Marseillais devraient débourser 50 millions d’euros pour mettre la main sur le numéro 39 de Nantes. Pour autant, l’intérêt autour de l’ancien Rennais ne se limite pas qu’à la France.

En effet, Abline a même tapé dans l’œil à des formations d’Angleterre. Selon nos informations, un club est particulièrement chaud pour l’enrôler : Sunderland. De retour en Premier League après des années d’errance, les Black Cats souhaitent se renforcer offensivement et ont ciblé le Nantais. Sous l’impulsion de Régis Le Bris qui connaît bien la Ligue 1, Sunderland a ainsi proposé 20 millions d’euros pour attirer le droitier selon nos informations. Une somme intéressante qui pourrait néanmoins ne pas suffire à Nantes. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le FCN, Abline pourrait donc faire le grand saut vers la Premier League dans les prochains jours.