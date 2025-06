L’OM se penche sur le dossier Matthis Abline

Depuis son arrivée à Nantes en 2023, Matthis Abline ne cesse de progresser. A tout juste 22 ans, le natif d’Angers reste sur une saison de référence en Ligue 1 avec 9 buts inscrits et 2 passes décisives distillées. Au delà des statistiques, c’est surtout le profil du joueur qui font d’Abline un joueur si particulier. Techniquement doué, rapide, habile devant le but, il a été l’une des rares satisfactions de la saison plus que compliquée du FC Nantes. Son but superbe inscrit face à Montpellier a montré l’étendu de son panel offensif.

Attaquant moderne, l’attaquant nantais brille par son intelligence de déplacement sa qualité de finition et est capable d’évoluer aussi bien dans l’axe de l’attaque que sur un côté. Des qualités qui font du joueur formé au Stade Rennais un joueur très convoité sur le mercato. Comme nous vous le révélions il y a deux semaines, Strasbourg, le Paris FC, Lens mais surtout le LOSC sont sur les rangs pour attirer le joueur.

L’OM a pris des renseignements

Ces derniers jours, un nouveau courtisan de poids s’est manifesté. Selon une source interne du club nantais, l’OM est intéressé par le profil du n°39 du FC Nantes qui vient d’être retenu par Gérald Baticle en Equipe de France Espoirs pour le prochain Euro Espoirs qui se déroulera en Slovaquie du 11 au 28 juin. Matthis Abline est jugé ultra compatible avec Roberto de Zerbi et son profil, qui plait beaucoup en interne, apporterait un vrai plus à l’OM.

Le buteur nantais, qui était très proche d’Antoine Kombouaré, est aujourd’hui concentré sur l’Euro Espoir. Mais nul doute que de bonnes performances lors de cette compétition continentale vont faire grossir sa côte notamment à l’étranger. Le FC Nantes, qui avait acheté le joueur contre une indemnité de 10 millions au Stade Rennais l’été dernier, estime désormais la valeur de son buteur de 22 ans à 15 M€ au minimum.