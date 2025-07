OM : Roberto De Zerbi déclare sa flamme à Adrien Rabiot

Il y a un an, Adrien Rabiot a rejoint l’Olympique de Marseille. Un transfert retentissant pour la Ligue 1 et le club phocéen qui ont attiré l’un des meilleurs milieux français de ces dernières années. Une trahison pour les supporters parisiens qui ont vu leur milieu de terrain grandir sous leurs yeux. Critiqué à Paris, l’ancien de la Juventus Turin a été adopté par le club de la Canebière. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, le milieu de 30 ans s’est également épanoui et a réalisé une grande saison (10 buts et 6 passes décisives en 31 matches). Dans le sens inverse, le technicien italien est également sous le charme de son joueur et a décrit un portrait élogieux de son milieu de terrain dans les colonnes de L’Equipe :

«Si je suis heureux que les cadres restent ? Ils avaient des possibilités, pourtant. Rabiot a eu des contacts et même très intéressants, et il s’est comporté comme un monsieur car il n’a même pas voulu les considérer. Höjbjerg aussi a eu des contacts, Balerdi a eu des contacts. Je ne sais pas s’ils se sont parlé pour décider tous ensemble de rester. Mais cela m’a fait plaisir. Il m’a énormément surpris. Parce que les journalistes italiens l’ont toujours décrit de manière très différente de ce que j’ai découvert. Humble, timide, réservé, travailleur. Il est passionné, il vit pour le foot. Je ne sais pas pourquoi en Italie ils l’ont vu comme ça. Sa mère aussi, que j’ai rencontrée, c’est une personne passionnée, sincère, de sentiments, je connais aussi les frères. C’est une bonne famille, et lui, c’est un champion.»