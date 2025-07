OM - Girona : les compositions officielles

Alors que la première journée de Ligue 1 se déroulera dans une petite vingtaine de jours, l’Olympique de Marseille continue sa préparation contre Girona ce samedi à 20h, un match à suivre en direct sur notre site. Après une très belle victoire contre l’Excelsior Maassluis (5-0) et un nul contre l’Olympic Charleroi (1-1), les hommes de Roberto De Zerbi voudront s’imposer contre le club espagnol avec la manière pour engranger de la confiance avant le début du championnat.

Pour ce faire, le coach italien a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Greenwood, Gouiri et Rowe. Les nouvelles recrues Angel Gomes et Medina sont titulaires. Le premier animera l’entrejeu tandis que le second occupera un poste en défense avec Murillo, Balerdi et Medina. Du côté de Girona, les éternels Stuani et Portu sont alignés en pointe.

Les compositions officielles :

OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Medina, Garcia - Hojbjerg, Gomes, Rabiot - Greenwood, Gouiri, Rowe.

Girona : Gazzaniga - Arnau, Lopez, Krejci, Blind, Herrera - Solis, Tsygankov, Asprilla - Portu, Stuani.