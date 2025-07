OM : Roberto De Zerbi réclame encore des recrues à la direction !

Dans un petit peu moins de trois semaines, l’Olympique de Marseille lancera sa saison de Ligue 1 2025/2026 face au Stade Rennais. Un nouvel exercice pour lequel les Phocéens sont particulièrement enthousiastes, et pendant lequel ils espèrent faire de belles choses en Ligue des Champions notamment. Pour être compétitif dans la plus grande des compétitions européennes, il faut se renforcer sérieusement et pour l’instant, l’écurie dirigée par Pablo Longoria a déjà fait venir plusieurs nouvelles têtes : Angel Gomes, CJ Egan-Riley ainsi que Facundo Medina.

Samedi soir, Roberto De Zerbi a vendu la mèche et a plus ou moins confirmée la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, qui sera donc la quatrième recrue phocéenne de l’été : « je lui ai écrit un texto ! Je l’attends. Déjà l’année passée, il m’a eu en partant… Cette année, on l’attend, ce sera un bon recrutement pour nous ». Un mercato sexy sur le papier, mais l’ancien de Brighton en attend encore plus comme il l’a indiqué après la victoire face à Girona (2-0) samedi en amical de préparation.

De Zerbi en veut encore plus

« Ce sont des joueurs forts, tous les trois. Facundo Medina, vous le connaissez déjà, il a déjà des certitudes. Angel Gomes a les caractéristiques parfaites pour jouer avec nous. CJ Egan-Riley est un joueur fantastique, magnifique. L’avoir engagé comme joueur libre est quelque chose d’incroyable. Je suis très content des trois recrues », a-t-il d’abord lancé, avant d’enchaîner : « maintenant, on a besoin d’autres recrues. Je n’ai rien à reprocher à mes dirigeants, le mercato est difficile. Les prochains jours vont être importants au niveau des arrivées ».

L’Italien attend probablement Igor Paixão, l’ailier brésilien de Feyenoord. Un dossier compliqué dans la mesure où, comme expliqué en exclusivité par nos soins, l’agent du joueur continue de le proposer en Angleterre notamment, tout comme il l’a proposé à la Roma. Les efforts de l’OM dans ce dossier risquent donc d’être vains. Le club marseillais est aussi sur Gustavo Mantuan, joueur de couloir du Zenit. Comme l’a annoncé RDZ, ça va bouger ces prochains jours !